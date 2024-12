Lettera43.it - MSCI ha alzato il rating Esg di Mediobanca al livello AAA

Leggi su Lettera43.it

ha aggiornato ilEsg di, alzandolo almassimo di AAA dalla valutazione precedente di AA. La revisione al rialzo certifica i risultati raggiunti dalla banca in maniera trasversale agli ambiti Enviroment, social e governance. In particolare, l’agenzia ha considerato «efficace e di lungo periodo» l’impegno dell’istituto bancario nell’individuare e ridurre l’esposizione verso settori con un elevato impatto sul clima, ha considerato le «iniziative concrete» che il Gruppo ha realizzato per promuovere l’inclusione finanziaria e ha riconosciuto come solide «le pratiche di governance che appaiono ben allineate agli interessi degli investitori».L’upgrade conferma l’impegno della banca per la sostenibilitàEsg Research fornisce studi, valutazioni e analisi su migliaia di società in tutto il mondo dal punto di vista delle pratiche di business, ambientali, sociali e di governance.