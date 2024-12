Unlimitednews.it - Mondiale per club donne, ok la prima per Conegliano e Milano

ROMA (ITALPRESS) – Comincia bene ilperfemminile di pallavolo per la Prosecco Doc Imocoe la Numia Vero Volley. Nelle rispettive prime uscite alla kermesse iridata, cominciata questa notte ad Hangzhou, in Cina, tanto le campionesse d’Europa venete quanto la squadra lombarda di coach Lavarini si sono imposte per 3-0. La Imocoha piegato le brasiliane del Dentil Praiae, nel primo match del Gruppo B, con i parziali di 25-20 25-15 25-15. Poco, nel primo incontro del torneo, valevole per il Gruppo A, la Vero Volley ha sconfitto le altre brasiliane in gara, ovvero quelle della Gerdau Minas, campionesse sudamericane in carica, con lo score di 25-17 25-22 27-25.Domani le sfide della seconda giornata del torneo. Alle 2 di notte italiane impegno contro le vietnamite del LP Bank Ninh Binh per la squadra di coach Santarelli.