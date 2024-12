Sport.quotidiano.net - Modena Vaira torna al Braglia da avversario

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’è un inizio e una fine, per tutte le storie. Affascinanti, indimenticabili o sfortunate che siano. La vita va avanti, come si suol dire. Così come il calcio e le sorti di un club proseguono anche se le strade si separano lungo il percorso. La storia tra ile Davideha toccato momenti indelebili, il più alto con la promozione in Serie B messa in bacheca all’esordio da direttore sportivo canarino, condivisa con Attilio Tesser in panchina. Le due coppe, la salvezza serena con rimpianto di un playoff vicinissimo l’anno successivo, i derby di Ferrara e Parma vinti dopo decenni, la prima plusvalenza corposa con la cessione di quel Paulo Azzi scoperto praticamente dal nulla e ceduto al Cagliari complessivamente per quasi un milione di euro. Chiaro è che l’altra parte della medaglia esiste sempre, ma diventa opinabile e dettata dalle circostanze vissute.