Mistermovie.it - Mister Movie | Ecco perché il Superman di James Gunn sarà diverso nel DC Universe

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il reboot dinon seguirà la formula dell’MCU, scegliendo un percorso narrativo indipendente che promette di ridefinire l’approccio del genere supereroistico.Unautonomo: la visione diIl nuovo capitolo di, diretto da, rappresenta una svolta significativa per il futuro del DC(DCU). Contrariamente al modello stabilito dal Marvel Cinematic(MCU),ha confermato che il suononvincolato dalla necessità di preparare il terreno per progetti futuri. In un’intervista rilasciata durante una visita sul set, il regista ha chiarito: “Zero. Forse due piccole cose, ma fondamentalmente, se qualcosa è lì solo per impostare qualcos’altro, fanculo”.Questa dichiarazione riflette una filosofia narrativa che mira a creare film che possano essere apprezzati singolarmente, senza richiedere una conoscenza approfondita di altri capitoli del DCU.