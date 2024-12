Gamberorosso.it - Mercatini di Natale di Matera: cosa e dove mangiare durante le feste

Leggi su Gamberorosso.it

Patrimonio Unesco,, città unica al mondo, famosa per i suoi rioni scavati nella roccia calcarea,le festività si trasforma in un suggestivo scenario, perfetto per accogliere idi. Tra artigianato, enogastronomia e tradizioni antiche,si rivela una meta imperdibile per chi cerca unautentico e fuori dal comune.Tra i Sassi e le luci diL'intero centro storico disi trasforma in un grande palcoscenico natalizio, con bancarelle allestite nei vicoli e nelle piazze principali. Le casette di legno, illuminate da luci calde e decorazioni artigianali, si integrano perfettamente con l'architettura antica dei Sassi, creando un contrasto mozzafiato. Camminare tra le stradine del centro, avvolti da un dolce profumo di spezie e vin brulé, è come entrare in un presepe vivente,ogni scorcio sembra raccontare una storia millenaria.