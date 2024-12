Lutto nel mondo del basket | trovato morto a Mosca Janis Timma

Leggi su Sportface.it

Brutto risveglio per gli appassionati die di sport: l’ex cestista NBAè stato infatti. Lo riporta l’emittente televisiva russa REN TV, che racconta come il corpo senza vita dell’uomo sia stato rinvenuto in un edificio residenziale di 5 piani.aveva 32 anni e militava in una squadra 3×3 in Russia.La carriera diSelezionato con la 60^ scelta al Draft nel 2013 dai Memphis Grizzlies, non è mai riuscito a ritagliarsi il suo spazio. L’unica esperienza oltreoceano è stata infatti una parentesi in Summer League con gli Orlando Magic, ma solo nel 2021. Il lettone tuttavia ha provato a giocarsi le sue carte, firmando con i Lakeland Magic, la loro squadra di G League, ma senza grande successo. Di tutt’altro spessore la sua carriera in Europa, dove ha militato a lungo in Eurolega: ha vestito le maglie di Baskonia (Spagna), Olympiacos (Grecia) e Khimki (Russia).