L’Ue non trova l’unità per sanzionare il governo georgiano

«Per le sanzioni, serve che tutti i Ventisette siano d’accordo, ma non ci siamo ancora». Al suo primo Consiglio Affari esteri, la nuova Alta rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza comune, Kaja Kallas, si sta confrontando con quegli stessi ostacoli contro cui, nel corso degli ultimi cinque anni, si è scornato anche il suo predecessore Josep Borrell.Che il bersaglio sia la Russia di Vladimir Putin o la Georgia di Bidzina Ivanishvili, fondatore e burattinaio del partito diSogno, al potere dal 2012, poco cambia. È sempre complicato – talvolta impossibile – per Bruxelles colpire con misure restrittive efficaci le personalità e le entità che minano, agli stessi confini dell’Unione, la sicurezza dell’intero continente.Ieri (16 dicembre) questa difficoltà è apparsa plasticamente quando i ministri degli Esteri degli Stati membri hanno adottato il quindicesimo pacchetto di sanzioni contro la cosiddetta «flotta fantasma» del Cremlino, ma non sono riusciti are un’unità di intenti nemmeno nominalmente per quanto riguarda le sanzioni contro la leadership del, che da settimane sta reprimendo brutalmente il dissenso per le strade di Tbilisi e di altre città.