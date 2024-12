Lettera43.it - L’Ue ha avviato un’indagine su TikTok per le Presidenziali in Romania

La Commissione Ue haun procedimento formale nei confronti diper sospetta violazione della legge sui servizi digitali (Dsa) in relazione all’obbligo della piattaforma di valutare e mitigare i rischi sistemici legati all’integrità delle elezioni nel contesto dellerumene del 24 novembre. Il primo turno è stato vinto a sorpresa dal candidato di destra e filorusso C?lin Georgescu, ma a due giorni dal ballottaggio con la centrista filo-Ue Elena Lasconi la Corte Suprema di Bucarest ha annullato il risultato delle urne, cancellando il secondo turno, a causa di «attacchi aggressivi ibridi-russi».Calin Georgescu (Getty Images).Von der Leyen: «Neltutte le piattaforme online devono essere ritenute responsabili»La decisione della Commissione Ue di avviaretiene conto delle informazioni ricevute dalle autorità rumene in base a rapporti di intelligence declassificati, da cui emergono prove di un’operazione su larga scala, di probabile origine russa, per favorire il candidato antioccidentale Georgescu.