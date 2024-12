Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 103-74, Eurolega basket in DIRETTA: 39 di Nunn, EA7 travolta ad Atene

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASu questa situazione, e con l’appuntamento a venerdì per-Bayern Monaco in quota, si chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata.TOP SCORER –: 39: 16 MiroticE su un’altra stoppata di Samodurov finisce una partita semplicemente dominata dal, che ferma la striscia da 8 vittorie in 9 partite di.103-74 2/2 in lunetta per Dimitrijevic.103-72 2/2 Brooks, 30?8 alla fine.Antisportivo fischiato contro Brooks, poco fa Samodurov, neoentrato e che innon gioca praticamente mai, è andato a stoppare Gillespie.103-70 2/2 Dimitrijevic.Brooks in transizione per Dimitrijevic, Osman gli nega il canestro, ma ci sono due tiri liberi.