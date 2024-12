Lortica.it - Le cicatrici invisibili della memoria transgenerazionale

Leggi su Lortica.it

Ci sono segreti che viaggiano in silenzio, passando di generazione in generazione. Storie non raccontate, dolori mai elaborati, emozioni così forti da imprimersi non solo nell’anima, ma anche nel corpo. La scienza lo chiama epigenetica: una sorta di archivio che raccoglie i traumi dei nostri antenati, lasciando traccema profonde nel nostro DNA.Non è solo una questione di geni, ma di come la vita lascia impronte su di essi. Un bambino nato in una famiglia che ha vissuto la guerra potrebbe portare dentro di sé ledi quella paura, anche se non l’ha mai sperimentata direttamente. Così come una madre che ha sofferto la fame o un padre che ha conosciuto la prigionia potrebbero trasmettere un senso di precarietà e allerta ai figli, quasi come un’eredità biologica.Questa, tuttavia, non appartiene solo a noi esseri umani.