Ilgiorno.it - “Laggiù ti senti come come l’uomo sbarcato sulla luna. Ottavia? Probabile il cedimento della roccia”

Lovere (Bergamo), 17 dicembre 2024 – "Quando scopri un ambiente nuovo tiche è. L’emozione è tanta. È così che mi sonoto scoprendo Fonteno, un momento indimenticabile”. Maurizio Finazzi è il presidente del gruppo speleo del Cai di Lovere. Lo stesso diPiana, 32enne di Adro, da domenica sera intrappolata nelle viscere dell’Abisso Bueno Fonteno, in Valseriana. Un’area carsica tra le più grandi d’Italia, che si stima si estenda per un centinaio di chilometri, di cui ne sono stati perlustrati per ora solo 36. BERGAMO//SOCCORSI A FONTENO PER LA SPELEOLOGAPIANA//FOTO DE PASCALE FOTO LUGLIO 2023 Quel labirinto di cunicoli l’ha individuato per primo nel 2006 proprio Finazzi, 64 anni, seguendo un fiotto d’aria provenire dal terreno, mentre era in compagnia di altri due speleologi del Cai di Lovere.