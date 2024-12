Anteprima24.it - Inaugurata alla Biblioteca provinciale di Benevento la mostra “Gli angeli del Natale”

Tempo di lettura: 4 minuti“Quelladinon è solo unadi pubblica lettura ma è anche e soprattutto unadi conservazione di notevole interesse dove vengono custoditi fondi antichi di straordinaria rilevanza storica e culturale. Fa parte della Rete musealeche, mettendo inle nostre bellezze e il nostro patrimonio storico ed artistico, sta contribuendocrescita del turismo in città e in provincia”.Lo ha detto Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia diche gestisce e promuove la Rete museale), inaugurando presso ladilabibliografica e iconografica “Glie il. L’annuncio della Luce”, allestita da “Sannio Europa” in collaborazione con la Cooperativa “Atena”.