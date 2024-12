Quifinanza.it - In Manovra niente aumento agli stipendi dei ministri, avranno solo un rimborso viaggio

Leggi su Quifinanza.it

Dopo giorni di roventi polemiche sul ritorno dei privilegi della casta, il governo si è visto costretto a ritirare l’emendamento allache equiparava loo deinon eletti a quello dei colleghi parlamentari.Il testo, per i politici, si traduceva in un emolumento di oltre 7.000 euro aggiuntivi al mese, oltre al già corposoo da ministro. La ratio del provvedimento era quella di mettere sullo stesso piano, sotto il profilo economico, i responsabili dei dicasteri che percepivano anche loo da parlamentari e i loro colleghi privi di seggio.aumenti,rimborsi speseNella nuova formulazione, l’emendamento prevede per ie i sottosegretari non parlamentari e non residenti a Roma il“diritto aldelle spese di trasferta per l’espletamento delle proprie funzioni”.