Il cartellone della Danza Il via con la Scuola di Ballo dell’Accademia della Scala

La Stagione di2025 del Teatro del Giglio Giacomo Puccini partirà in grande stile sabato 25 gennaio (ore 21) con itoridiTeatro alla, che ha formato talenti quali Carla Fracci e Roberto Bolle. La serata si articola su quattro titoli, a iniziare dalla Suite di estratti da un titolo chiavecreatività italiana quale fu nel 1966 “La strada“ di Mario Pistoni. Seguono i duetti “Winter“ di Demis Volpi e “New Sleep (Duet)“ di William Forsythe e un estratto da “Rossini cards“ di Mauro Bigonzetti che vede in scena diciotto interpreti. Si prosegue con “Trilogia dell’estasi“ del coreografo Roberto Zappalà, martedì 25 febbraio alle 21, che propone tre grandi composizioni classiche: “Après-midi d’un faune“, “Boléro“ e “Le Sacre du Printemps“, unite dal filo rosso dell’evocazione dell’iconica sequenzafesta/rito in “Eyes wide shut” di Kubrick.