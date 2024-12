Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Spider-Man: No Way Home, Martedi 17 Dicembre 2024

17sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301,-Man: No Way, un cinecomic da record diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch e Jamie Foxx. Dopo che l’identità segreta di Peter Parker viene svelata al mondo, l’Uomo Ragno decide di rivolgersi al Doctor Strange per ristabilire il segreto. Tuttavia, l’incantesimo di Strange ha conseguenze inattese, aprendo le porte del multiverso e portando nemici di altre dimensioni a invadere il suo mondo. Tra azione mozzafiato, emozioni e sorprese, il film esplora le sfide dell’eroismo e le responsabilità che ne derivano, offrendo momenti indimenticabili per i fan della saga.