Code al semaforo. Sottopasso aperto. La viabilità va in tilt

E i primi nodi sono venuti al pettine subito. La scelta di aprire ildi venerdì, per consentire di testare eventuali magagne nel weekend non è bastata. Già sabato mattina alle 8 c’eranodai quartieri San Bernardino-Castelnuovo verso viale Santa Maria, fino al. Perché proprio l’impianto semaforico andava regolato sulla nuovae non è stato fatto. Ieri mattina dalle 7.30 ci sono stateanche di oltre venti minuti per superare il. Sul posto c’era l’assessore comunale Franco Bordo che ha verificato quanto già si sapeva: "da rivedere, fermata del pullman davanti al liceo da spostare, altrimenti questi sono i risultati. E stamattina qui non c’era alcun vigile". E in effetti è quello che in parecchi hanno suggerito al sindaco. Partiamo dal: non è sincronizzato, quindi diventa rosso, nella svolta a sinistra verso via Stazione senza che ci siano altri mezzi che devono impegnarlo.