La mattina del 17 dicembre Mosca è stata scossa da un attentato che ha portato alla morte del, capo delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe, insieme al suo vice. L’esplosione, causata da un ordigno piazzato su un monopattino elettrico, è avvenuta poco dopo le 6 in viale Ryazansky, nella zona sud-est della capitale. L’attacco è statodall’intelligence militare di, che ha accusato ildi essere coinvolto in operazioni contro l’Ucraina, inclusi presunti ordini di utilizzo di armi chimiche.La carriera di, 54 anni, era alla guida delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica russe dal 2017. Considerato uno degli alti ufficiali più influenti del settore, si era distinto per il suo contributo nello sviluppo di armamenti avanzati, tra cui il lanciarazzi termobarico TOS-2, un’arma che utilizza miscele esplosive per creare potenti onde d’urto e incendi.