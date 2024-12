Ilgiorno.it - Canegrate, malore alla guida del furgone: investita una passante sul marciapiede

(Milano), 17 dicembre 2024 - Unimprovviso e poi l'incidente. Momenti di apprensione questa mattina a, in via 4 Novembre. Poco prima delle 11, un uomo di 45 annidi unè stato colto da un, perdendo il controllo del mezzo. L’autista, incapace di governare il veicolo, ha travolto prima un’auto dei carabinieri parcheggiata sul lato della strada e successivamente una donna che si trovava a passare di lì casualmente. L’rme ha fatto convergere sul posto i soccorsi: Vigili del Fuoco, personale di Areu con ambulanze e auto medica, oltre ai carabinieri ePolizia Locale di. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona. La situazione della donna, che ha avuto una gamba rotta e diverse escoriazioni, è stabile mentre preoccupano le condizioni dell'autista del mezzo.