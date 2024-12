Dilei.it - Ascolti tv del 16 dicembre, chi ha vinto tra Vincenzo Malinconico 2 e il Grande Fratello

Sfida televisiva insolita quella del 16tra la fiction con Massimiliano Gallo,2, su Rai 1 e ilsu Canale 5. Infatti, in occasione del finale di stagione la serie è andata in onda eccezionalmente di lunedì, con buona pace di Alfonso Signorini che si vede rosicchiare ancora una volta punti dello share.In effettiha semprelo scontro deglitv, battendo mostri sacri come Fabio Fazio. È successo anche domenica 15, dunque Signorini non può che incassare il colpo. Massimiliano Gallo e Giulia Bevilacqua chiudono la seconda stagione che ha per protagonista “un avvocato d’insuccesso”.Nell’ultima puntata, trasmessa su Rai 1 eccezionalmente di lunedì, mentre Benny si ritrova alle prese con una strana, ma affascinante, donna di nome Ega che conduce un laboratorio teatrale insieme a un gruppo di persone deluse dall’amore, che si definiscono “Impantanati”,va avanti con le indagini sulla morte di Venere.