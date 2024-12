Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della 13° giornata di A1. Rebecca Piva non si ferma mai! Armini un robot in ricezione

LE13ªDI SERIE A1: La solita trascinatrice di Busto anche nelle difficoltà. La schiacciatrice dell’Eurotek chiude la sua prova con 22 punti, il 64% ine il 42% in attacco, un muro e due ace.SARA BONIFACIO: Mette il sigillo sulla prestigiosa vittoria di Novara contro Scandicci con una bella prestazione 12 punti, il 75% in attacco e 4 muri.FEDERICA CARLETTI: Arriva al Vallefoglia, entra in corsa e contribuisce a piegare la resistenza del Cuneo entrando negli ultimi due set e mettendo a segno 12 punti, con 5 muri, il 40% ine un rivedibile 27% in attacco. Comunque decisiva.MARTINA: Non sbaglia unae fa effetto leggere quel 100% a fianco del suo nome. Importante anche in difesa, decisiva nel successo di Bergamo sul campo di Firenze.