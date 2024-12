Tvplay.it - Troppa Inter per la Lazio: vittoria pazzesca all’Olimpico

Duro, durissimo risultato per ladi Marco Baroni in casa dinanzi a un’irrefrenabile: la gara dell’Olimpico si chiude con lo scontro diretto stra-vinto dai nerazzurri.Serata di gala allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del posticipo del lunedì per la 16esima giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto che vale un passo in avanti importante in classifica, distanziando un’avversaria. Infatti sul terreno di gioco vi è la, finora rivene del campionato, e i campioni in carica dell’per la: pokerissimo nerazzurro(LaPresse) – tvplay Il tecnico Marco Baroni conferma in avanti Noslin, mentre Patric vince il ballottaggio con Romagnoli. Così schiera un 4-2-3-1 con Provedel fra i pali, in difesa Marusic, Gila, Patric e Nuno Tavares.