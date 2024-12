Tg24.sky.it - Torino, la denuncia dell'atleta azzurra Daisy Osakue: "Accusata di furto solo perché nera"

Leggi su Tg24.sky.it

"C'era tantissima gente e hanno fermato proprio me, bloccata all'improvviso come se stessi rubando tutto il negozio. Mi dà fastidio, molto fastidio". Torna a parlare di razzismo, la discobolaa nazionale italiana, campionessa olimpica, che vive in provincia di, a Moncalieri, e che già in altre occasioni hato di essere stata vittima di discriminazioni, come alcuni anni fa quando venne raggiunta da un lancio di uova da un'auto in corsa e riportò una lesione ad una cornea.