Tennis, Nick Kyrgios e Novak Djokovic in doppio a Brisbane: lo rivela l'australiano sui social

Dal 30 dicembre al 5 gennaio l’ATP250 diterrà banco e sarà un torneo che attrarrà l’attenzione per molteplici aspetti. In casa Italia, risponderanno all’appello Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini e l’ambizione di entrambi è di fare più strada possibile, in un evento nel quale la principale testa di serie sarà. Contrariamente a quanto aveva fatto in passato, Nole affronterà un evento ufficiale prima degli Australian Open 2025.La stagione che sta per chiudersi ha visto il serbo non portarsi a casa nessun titolo nel massimo circuito internazionale, anche se quello a cui teneva maggiormente si è concretizzato. Stiamo parlando dell’oro alle Olimpiadi di Parigi, ricordando quella fantastica partita sul Centrale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz.L’evento australiano però avrà in sé un’altra sorpresa.