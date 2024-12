Oasport.it - Sci alpino, Tommaso Saccardi si sta rivelando veloce, ma ancora discontinuo

Lo slalom azzurro ha vissuto una giornata decisamente positiva sulle nevi della Val d’Isere con il doppio piazzamento in Top-10 firmato da Tobias Kastlunger ed Alex Vinatzer, rispettivamente settimo e decimo al traguardo. Sprazzi sicuramente di talento, ma ora serve quella continuità che finora tra gli slalomisti italiani è spesso mancata.In quest’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo non ha preso parte, che invece era stato al cancelletto di partenza della gara di Levi, uscendo purtroppo nella prima manche quando era anche in lotta per entrare tra i primi trenta. L’emiliano ha invece gareggiato molto in Coppa Europa, ottenendo una serie di risultati altalenanti, continuando con quella discontinuità già citata sopra.Il nativo di Parma, infatti, ha saputo trionfare proprio a Levi nel circuito continentale, ma successivamente non è riuscito a confermarsi tra slalom e anche qualche apparizione in gigante, chiuse entrambe con due uscite.