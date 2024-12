Oasport.it - Rugby, Champions Cup: Zuliani “Vincere con Bath una bella liberazione”

Una vittoria allo scadere, con la meta di Bernasconi che ha ribaltatoe regalato la prima vittoria inCup per la Benetton Treviso. E una vittoria scacciacrisi, dopo un lungo periodo non facile per i veneti. Una vittoria che anche Manuelsa essere importante per la Benetton.“E’ stata una partita molto chiusa:è una delle migliori squadre inglesi e sapevamo che partita ci saremmo dovuti aspettare. Siamo contenti del risultato, perché abbiamo dato tutto in campo fino all’ultimo minuto” le parole del giocatore biancoverde. “C’è stato un momento nel secondo tempo dove secondo me la partita è svoltata. Arrivavamo da un momento di difficoltà, in cui abbiamo subito delle mete. Proprio in quel frangente ci siamo guardati in faccia e abbiamo cambiato questo trend. Poi è arrivata la meta all’ultimo minuto”.