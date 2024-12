Sport.quotidiano.net - Ponte Buggianese ko. Impresa solo sfiorata

Leggi su Sport.quotidiano.net

CAMAIORE 21 CAMAIORE Barsottini; Borgia, Bologna (4’ st Belli), Granaiola (11’ st Kthella), Zambarda, Velani, Bacci (15’ st Cornacchia), Amico, Chiaramonti, Da Pozzo, Nardi (37’ st Ricci). A disp. Barsaglini, Zavatto, Fani, Navari, Bastillo. All. CristianiRizzato; Aiazzi, Lucaccini, Palmese, Chelini, Kapidani (21’ st Ferrari), Martinelli, Pronvinzano (26’ st Birindelli), Granucci, Sgherri (38’ st Asara), Fantini (11’ st Sali). A disp. Calu, Sanzone, Bellandi, Gargani. All. Vettori ARBITRO Vaggelli di Prato MARCATORI 45’ pt Fantini, 47’ pt Chiaramonti su rig, 41’ st Kthella NOTE Espulsi al 35’ pt Lucaccini (doppio giallo) e al 43’ st Cornacchia (gioco pericoloso) CAMAIORE La sfortuna, e qualche decisione forse un po’ rivedibile della terna arbitrale, condannano ilalla sconfitta per 2-1 in casa della capolista Camaiore.