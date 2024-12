Ilrestodelcarlino.it - Polveriera Civitanovese, salta la panchina di Alfonsi

RECANATESE 10 RECANATESE (4-3-1-2): Del Bello; E. Ferrante, Cusumano, Marchegiani; D. Ferrante (30’st Pepa), Alfieri, Raparo, Mordini; Canonici (38’st Gomez); D’Angelo, Spagna (46’st Pesaresi). A disp.Talozzi, Magini, Masi, Bruzzechesse, Valleja, Ghergo. All. Bilò.(4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Rossetti; Domizi (37’st Macarof), Visciano, Capece; Buonavoglia, Padovani (31’st Tassi), V.Esposito (12’st Brunet). A disp. Raccichini, Cossignani, Ruggeri, Mancini, Giandomenico, Pompili. All.. Arbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia. Rete: 45’st D’Angelo. Note: recupero 0’+4’, angoli 7-4, spettatori circa 600, ammoniti Buonavoglia, Cusumano. Non si pretendeva spettacolo e infatti non c’è stato, ma nessuno può muovere un appunto alle squadre per impegno e volontà.