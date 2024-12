Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi, 86 nuovi posti nel quartiere Borgo Panigale-Reno

Bologna, 16 dicembre 2024 – Aperto il nuovoo alberato di via Savonarola, opera complementare della tranvia lungo la via Emilia, sul tracciato della Linea Rossa. La costruzione dell’area e la disposizione di 26alberi iniziata nel febbraio scorso, mette a disposizione del86 stalli per le auto e 6 per le moto. L’infrastruttura tranviaria quindi incentivando la mobilità sostenibile, prevede sia di offrire ai residentipiù funzionali ma nel contempo garantisce ai pendolari e turisti una valida alternativa all’auto. Si calcola, infatti, che quando sarà in funzione la Linea Rossa, la città potrà contare su 12 mila spostamenti auto in meno ogni giorno.