Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2024: Luna in Cancro, complicazioni per Bilancia

Cosa prevede l'diFox per il 17? Eccoci giunti a martedì, con laancora in. Sarà una giornata intensa, questa. Si prevedonoper i nativi della. Approfondiamo le previsioni astrologiche diFox di martedì 17, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.17Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Rimandate a domani qualsiasi questione che potrebbe trasformarsi in un motivo di polemica. Meglio non forzare le situazioni. Toro - State guadagnando forza e sicurezza giorno dopo giorno. Fate attenzione, però, a qualche possibile attrito in amore. Gemelli - A volte condividete troppo e gli altri finiscono per intuire le vostre intenzioni.