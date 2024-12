Biccy.it - Ora O Mai Più, scelti i primi coach: chi potrebbe tornare e chi no

Leggi su Biccy.it

Marco Liorni sarebbe a caccia diper la nuova edizione di Ora O Mai Più.TvBlog ha scritto che icontatti sarebbero avvenuti in questi giorni e, stando alle anticipazioni, non ci sarebbe molto tempo per arruolare almeno 16 cantanti frae concorrenti, dato che la prima puntata sarebbe prevista per il prossimo 11 gennaio.La prima edizione ha visto comeMarco Masini, Michele Zarrillo, Patty Pravo, Red Canzian, Loredana Bertè, Fausto Leali, Marcella Bella, Orietta Berti e Fausto Leali. L’anno successivo, invece, sono tornati solo Red Canzian, Orietta Berti, Marcella Bella e Fausto Leali, mentre come new entry sono arrivati Donatella Rettore, i Ricchi e Poveri, Ornella Vanoni e il compianto Toto Cutugno.Ora O Mai Più, le prime trescelteQuest’anno, secondo quanto trapelato, le prime treche sono state scelte sarebbero Patty Pravo (già vista) e le novità Gigliola Cinquetti e Rita Pavone.