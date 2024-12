Ilrestodelcarlino.it - Ora l’Ascoli riaggancia il treno dei playoff. Col nuovo anno potenziamento della rosa

chiude la prima metà del suo tortuoso cammino con la quarta vittoria di fila ottenuta per 1-0 in casa dell’ultima in classifica Legnago. Al termine del confronto con i veneti gli esiti positivi sono così saliti a 8 e questo ha consentito dire il. Quella vista in campo onestamente non è stata una gara bella e i pericoli creati dalall’interno dell’area difesa dal portiere avversario Perucchini, uno degli ex bianconeri assieme a Franzolini e Palazzino, sono stati davvero pochissimi. In questo sicuramente il gioco espresso è parso far registrare un netto passo indietro, anche a causa di un’altra giornata storta capitata al bomber Corazza. La dea bendata però ci ha voluto mettere ugualmente la mano su quel tiro innocuo da fuori di Tremolada, capace di trovare la deviazione involontaria di Varone.