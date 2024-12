Ong | Idf colpisce siti su costa siriana

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

0.19 L'Osservatorio per i diritti umani in Siria ha riferito che Israele ha effettuato attacchi aerei contro obiettivi militari nella regione costiera di Tartus, definendoli "gli attacchi più pesanti" nell'area da oltre un decennio. "Velivoli da guerra israeliani hanno lanciato attacchi" mirati a una serie di obiettivi, tra cui unità di difesa aerea e "depodi missili terra-terra", ha dichiarato l'Osservatorio siriano per i diritti umani,sottolineando che si tratta "degli attacchi più intensi" dall'inizion delle operazioni.