Maresca è soddisfatto del fatto che il Chelsea abbia principalmente controllato la vittoria del Brentford

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-16 00:00:53 Ci sono conferme!mo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Enzodice che il suomeritava di battere il, nonostante un finale traballante allo Stamford Bridge.I Blues hanno vinto 2-1 ma si sono trovati con le spalle al muro negli ultimi 10 minuti dopo che Bryan Mbeumo ha ritirato un gol e Marc Cucurella è stato espulso.Ilè andato in vantaggio grazie al suo terzino poco prima dell’intervallo, che ha lanciato un colpo di testa in rete dopo che una serie di cross dei padroni di casa aveva messo sotto pressione i Bees.Sembrava che i Blues si sarebbero pentiti delle loro occasioni perdute, in particolare Nicolas Jackson, che ha mancato un assoluto protagonista della partita.Con una porta aperta a cui mirare, il suo primo tiro da cross è volato sopra la traversa ed è finito in tribuna.