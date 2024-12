Ilrestodelcarlino.it - Marcia della Pace. Appuntamento al 31: tre tappe, fino al ristoro fissato per le 22

La perseveranza è una virtù che impegna i cattolici a lottare per il bene non lasciandosi abbattere dagli ostacoli. E’ per questo che, nonostante il male presente nel mondo, anche per 2024 e per il 57° anno di fila, viene organizzata laNazionale per lacon un tema scelto da Papa Francesco per la Giornatache, istituita da Paolo VI, cadrà il 1° gennaio prossimo: "Rimetti a noi i nostri debiti; concedici la Tua". Grazie a un Comitato locale composto dall’arcidiocesi di Pesaro e dalle rappresentanze locali di Pax Christi, Caritas, Azione Cattolica, Agesci, Movimento dei Focolari, Centro Sociale Volontariato e altre associazioni cattoliche, a Pesaro lasi svolgerà il prossimo 31 dicembre. Lainizierà alle 15,30 per concludersi alle 22 con il "", roba semplice, anche portata da casa, con la raccomandazione di non creare rifiuti.