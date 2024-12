Ilrestodelcarlino.it - La slitta di Babbo Natale ‘fermata’ dal nuovo codice della strada: cosa è successo nel Padovano

Padova, 16 dicembre 2024 -non rispetta il: fermata dai carabinieri la ‘’ allestita dai genitori dei bambini di una scuola materna. È l'incredibile vicenda accaduta ieri, domenica 15 dicembre, a Montegrotto Terme,. Festa guastata per una trentina di padovani, tra bambini e genitori, che anche quest’anno attendevano l’arrivoChiarastella, un’antica tradizione legata alla stella dei Re Magi. Le regole più restrittive delregolamentole non hanno lasciato scampo nemmeno all’idolo dei bambini. Non si trattaveratrainata dalle renne, ma di un furgoncino addobbato e ingaggiato da una scuola materna per la felicità dei più piccoli. Le famiglie si erano date appuntamento per suonare nelle case e “portare la buona novella”nascita di Gesù Bambino.