Ilfattoquotidiano.it - Kyrgios attacca ancora Sinner: “Se dovessi incontrarlo, scatenerò una bolgia contro di lui”

Nickprova a far parlaredi sé. Mentre attende di tornare in campo dopo quasi due anni, l’australianouna volta Jannik. Da quando il numero 1 al mondo è risultato positivo al Clostebol, l’ex numero 13 al mondo gli lancia delle frecciatine a ripetizione. Questa volta l’ex compagno di Anna Kalinskaya (attuale fidanzata dell’altoatesino), che si è iscritto a Brisbane come primo torneo per il rientro sul circuito, ha espresso il suo pensiero durante l’ultimo episodio di Nothing Major Podcast. Quando si è affrontato l’argomento di una possibile sfidail numero 1 al mondo, il finalista di Wimbledon 2022 ha dichiarato: “Se troveròfarò in modo che ogni singola persona del pubblico siadi lui. La trasformerò in unatotale. Metterei da parte qualsiasi tipo di ‘rispetto’ e farei semplicemente di tutto per vincere”.