Figlio mio sono venuto a dirtelo Il papà di Lorenzo al Grande Fratello | parlerà di Shaila

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momento importante al. Ildiè pronto ad entrare nella casa per incontrare suo, alla luce di tutto quello che è capitato negli ultimi giorni. Sarà unm confronto attesissimo, che si svolgerà davanti alle telecamere in diretta nella serata del 16 dicembre. E c’è una spiegazione dietro il suo arrivo, come specificato anche dal sito Biccy.Infatti, non è un caso che proprio ora algiungerà ildi. Comunque, tralasciando per un attimo questa notizia, c’è anche da ricordare che ci saranno pure tre nuovi concorrenti che inizieranno la loro avventura. Due donne e un uomo per la precisione: la conduttrice Stefania Orlando, l’attrice Eva Grimaldi e il giocatore di rugby Maxime Mbandà.Leggi anche: “Si deve pulire la bocca”.choc su: situazione tesissima, ildista per entrare in casaIlha permesso adi fargli questo splendido regalo.