Elon Musk, la ricerca del personale in Italia e le ricerche "Tesla lavora con noi"

Leggi su Open.online

Negli ultimi giorni è circolata la presunta notizia dialladi talenti inper, con stipendi da capogiro, intorno ai 22 mila euro mensili, e la possibilità dire da remoto, ossia da casa. Quanto c’è di vero dietro queste affermazioni? Osservando gli annunci di lavoro nel sito di, le posizioni offerte inraccontano una storia un po’ diversa e c’è bisogno di tornare con i piedi per terra.Le offerte indi, “con noi”Gli annunci attualmente presenti sul sito di, relativi alle posizioni aperte per l’(archiviate qui), evidenziano ladicome specialisti di vendita, addetti all’assistenza clienti, specialisti nella gestione dei magazzini, meccanici, commerciali per l’ampliamento della rete di rifornimento (Supercharger) o per la vendita dei Powerwall, fino a ruoli di responsabilità che richiedono competenze legali in Spagna e in