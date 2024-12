Thesocialpost.it - “Come in Arancia Meccanica”. Imprenditore aggredito così in casa nel Napoletano: il video

Una rapina agghiacciante, una scena che sembra uscita da un film, simile a quelle di “”, il famoso cult diretto da Stanley Kubrick, che continua a impressionare per la sua violenza brutale. Questa volta, però, non si tratta di una finzione cinematografica, ma di un evento drammatico accaduto nella provincia di Napoli,denunciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs). In una nota, Borrelli ha condiviso unche mostra parzialmente l’accaduto, fornito dall’vittima dell’assalto, il quale ha formalmente sporto denuncia.Leggi anche: Bauli richiama il dolce di Natale dagli scaffali dei supermercati: allergeni non dichiarati«Una scena che sembra creata dalla fantasia di un cineasta di Hollywood, ma che è purtroppo reale: è accaduto a Somma Vesuviana, dove un uomo è statoda due rapinatori durante una violenta incursione a mano armata, simile a quelle descritte nel film di Kubrick», scrive Borrelli.