Spettacoloitaliano.it - Come finisce Cobweb, finale spiegazione del film horror 2023: che fine fa sarah

Leggi su Spettacoloitaliano.it

, trama eè undiretto da Samuel Bodin, considerato uno dei migliori thrillerdella stagione. Nel cast troviamo Anthony Starr, che in The Boysè il temibile Patriota, Lizzie Caplan e il piccolo e bravissimo Woody Norman. La storia inizia con il piccolo Peter che comincia a sentire una voce che proviene dalle intercapedini della sua cameretta, si convince che qualcuno lo stia mettendo in guardia su qualcosa di sinistro che accade nel quartiere. Indagando sui misteriosi rumori, scopre un terribile segreto che i suoi genitori gli hanno tenuto nascosto.? A seguire, la trama, ile ladeltrama completaPeter ha 8 anni ed è vittima di bullismo a scuola ma trova la protezione e la solidarietà di un’insegnante, Miss Devine, che comincia a preoccuparsi anche della sua situazione familiare.