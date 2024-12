Iodonna.it - Ci senti bene? Come fare il Test dell’udito con gli Airpods

ildell’udito non è mai stato così facile. Ora grazie ad Apple bastano due oggetti che tutti hanno a portata di mano: il “telefono” e gli auricolari. Proprio in questi giorni infatti, la funzionalità Hearingdisponibile suPro 2 offre un modo comodo per ricevere risultati scientificamente convalidati, fornendo agli utenti informazioni sui loro livelli di udito e incoraggiandoli ad agire. Eccofunziona e quando rivolgersi a uno specialista. Scoprire l’endometriosi tramitesalivare: il successo di un laboratorio in Francia Xdell’udito, un primo check rima di rivolgersi allo specialistaCerto il Fai da Te in medicina è sempre sconsigliato, ma se una funzione sofisticata degli strumenti che sono sempre a portata di mano può servire a individuare che qualcosa non va e spingerci ad approfondire i dati ottenuti con lo specialista, allora ben venga.