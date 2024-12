Thesocialpost.it - Catania, investì la moglie che voleva lasciarlo e uccise l’amica: condannato a 27 anni di carcere

La Corte d’Assise diha emesso la sentenza per Piero Nasca, l’uomo di 53che nel giugno del 2023 ha travolto con l’auto suaAnna Longo eCettina “Cetty” de Bormida. Anna Longo è rimasta ferita, mentreha perso la vita. La condanna è di 27di.Leggi anche: Genova, incidente auto-scooter: grave un giovaneLa tragedia del 10 giugnoQuel giorno, Anna Longo aveva chiesto aldi accompagnarla in una clinica. La donnalasciare il marito e aveva già contattato un avvocato per avviare la separazione. Quando Nasca ha visto le due donne camminare insieme, ha accelerato e le ha investite.«Mi sono innervosito, le ho viste andare via e le ho travolte», ha ammesso Nasca. Dopo l’incidente, si è fermato in un bar e ha raccontato a un dipendente di aver ucciso laperché non ne poteva più.