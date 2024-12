Napolipiu.com - Buongiorno, stop di 50 giorni: salterà Juventus e Atalanta

Leggi su Napolipiu.com

di 50">Il difensore azzurro tornerà nel 2024 dopo la frattura vertebrale.i big match con. Manna accelera: tre nomi sul tavolo.Altra pesante tegola per il Napoli di Antonio Conte. Dopo l’infortunio di Kvaratskhelia, arriva la conferma dei lunghi tempi di recupero per Alessandro, vittima di una frattura vertebrale.Secondo quanto rivelato dall’edizione online de Il Mattino, il centrale azzurro dovrà restare fermo almeno 50: “Se non ci saranno contrattempi, il difensore potrà tornare disponibile a inizio febbraio.tra le 6 e le 8 partite, sicuramente assente nei big match con Fiorentina,”.Una situazione che ha spinto il direttore sportivo Giovanni Manna ad accelerare sul mercato.