Bonus Elettrodomestici 2025 | a chi spetta come funziona e limiti

Tra le novità previste dagli emendamenti inseriti nella legge di bilancio attualmente in discussione presso la commissione alla Camera, spicca l’introduzione del nuovo. Per ilè stato previsto un contributo economico per l’acquisto diad alta efficienza energetica, appartenenti almeno alla classe B e prodotti all’interno dell’Unione Europea, a condizione che venga smaltito il vecchio elettrodomestico sostituito. Questo emendamento, promosso dalla Lega, prevede una dotazione complessiva di 50 milioni di euro per il prossimo anno.il: Requisiti eSecondo quanto riportato nel testo della bozza, il contributo sarà concesso fino a un massimo del 30% del costo dell’elettrodomestico acquistato, con un tetto massimo di 100 euro per ciascun apparecchio.