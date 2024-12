Anteprima24.it - Bct Music, esordio con una ‘prima’ italiana: tornano gli Skunk Anansie

Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno glia riempire l’aria di rock in occasione della prossima edizione del BCTFESTIVAL. Con l’ inconfondibile e meravigliosa voce di SKIN, gli, una delle band più iconiche e rivoluzionarie della scena rock internazionale, arrivano a Benevento per l’unica data del Sud Italia in occasione del loro “European Tour“Un concerto unico, una serata che farà vibrare le corde dell’anima e dell’energia rock.Siamo felici di svelare uno degli appuntamenti più attesi della prossima edizione del BCTFestival:5 luglio 2024Arena Musa, BeneventoPreparatevi a cantare, emozionarvi e vivere una notte indimenticabile sotto le stelle!Biglietti disponibili a partire da domani, 17 dicembre, alle ore 10:00, su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita, e prevendite autorizzate.