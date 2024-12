Quotidiano.net - Accordo Fedrigoni: tutela lavoratori e revoca licenziamenti nella Regione Marche

Sottoscritto oggisede dellal'definitivo perdeisulla base dell'intesa trovata in sede Mimit il 9 dicembre scorso. Il documento, siglato dall'assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi, i responsabili del Gruppo e i rappresentanti dei sindacati di categoria Slc-Cgil, Fistel Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Chimici e Carta e Stampa e la Rappresentanza Sindacale Unitaria, in presenza dell'assessore regionale Chiara Biondi. L'prevede ladel licenziamento collettivo dei 173 dipendenti della Giano srl, azienda del ramo carte per ufficio, dismessa dal 31/12, e l'utilizzo della cassa integrazione per l'anno 2025 con fondi residui dellaper le aree di crisi complessa pari a circa 3 milioni. Previsti inoltre ricollocamenti del personale nei siti delledel Gruppo, incentivi per il trasferimento in altri stabilimentinel Nord-Italia, prepensionamenti e formazione del personale non ricollocato.