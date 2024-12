Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes non si risparmia e usa ogni mezzo a disposizione per superare Kevin Owens

All’interno di una contesa molto combattuta, a prevalere è stata la voglia di sopprimere a tutti i vosti il proprio avversario nel miglior modo possibile.Ecco perché, dopo aver mandato due arbitri KO, siache, si sono giocatitipo di cartuccia in questo main event di Saturday Night’s Main Event.A vincere la contesa è statograzie ad una impattante Crossroads su una sedia d’acciaio precedentemente utilizzata proprio da.CROSSROADS ON THE STEEL CHAIR!!AND STILL!!!! ##SNME pic.twitter.com/3G65yudjlp— ?????? (@WrestlingCovers) December 15, 2024 “The American Nightmare” per la prima volta da quando è campione WWE, ha scelto di utilizzarepur diil suo nemico, specie se tale nemico è uno come KO.