Thesocialpost.it - Vicenza, auto si schianta contro il muro di una casa e distrugge la parete

Momenti di terrore a seguito di un incredibile incidente che si è verificato alle 6:40 di domenica 15 dicembre: i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Arasella a Isola Vicentina, in provincia di, per una verifica statica su una vecchia abitazione a schiera, lesionata durante la notte da un mezzo finitol'ingresso della. L'si è letteralmentetal'edificio, entrando di fatto all'interno a seguito del violento impatto che ha distrutto parte delle pareti. La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal distaccamento volontario ha eseguito un sopralluogo, constatando il danneggiamento di parte della muratura della vetusta abitazione, ora diventata ancora più pericolosa.