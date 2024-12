Ilgiorno.it - Veleni e mazzette al Conservatorio di Milano: gli allievi incapaci ammessi? “Obbligati a prendere topi morti”

Leggi su Ilgiorno.it

, 15 dicembre 2024 – “Quest’anno sono entrate delle persone allucinanti. I ““ (.) ci haa prenderli”. Nelle conversazioni tra docenti delGiuseppe Verdi di, i “” erano, annotano gli inquirenti, “senza capacità che vengonograzie all’interessamento del docente che ha somministrato loro lezioni private”. Un sistema “mafioso e corrotto”, sintetizzava una docente in una chat dell’ottobre 2022 con la collega che per prima ha redatto una relazione di servizio descrivendo quel “contesto di gravi irregolarità connesso alle procedure di selezione e ammissione di candidati”, nell’ambito del progetto Turandot regolato da un accordo fra Italia e Cina. Dichiarazioni che hanno dato origine all’inchiesta della Procura di, coordinata dal pm Giovanni Polizzi, sfociata nell’interdizione dagli uffici pubblici e privati per un anno per tre insegnanti di canto delaccusati, a vario titolo, di corruzione, induzione indebita e falso.