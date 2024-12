Ilfattoquotidiano.it - Variante di San Vito di Cadore, i legali di Anas “gonfiano” le parcelle per le cause: i comitati rischiano di dover pagare mezzo milione

La costruzione dellastradale di Sandisi sta trasformando in un autentico incubo, con il rischio di un ingentissimo salasso economico, per i cittadini che hanno dato vita al “Comitato no”. I loro tentativi di ottenere l’annullamento dei lavoridi andare a sbattere contro ottoper spese di lite che gli avvocati dell’e del Comune di Cortina d’Ampezzo hanno predisposto per le: ciascuna si aggira sui 65mila euro, per un totale di 523mila euro, 256mila chiesti daidell’e 267mila da quelli del Comune veneto. Somme enormi su cui incidono in modo significativo le maggiorazioni del 150% inserite daidei due enti in considerazione del numero delle parti coinvolte.Per chi ha dimestichezza dipuò essere interessante leggere le singole voci riguardanti una delledi fronte al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche: studio della controversia 4.